For ottende år i træk er de landets bedste

Og det er blandt andet derfor, at kroen for ottende år i træk kan bryste sig med titlen 'Årets Hotel'. Prisen som det bedste feriehotel i Danmark uddeles af landets største hotelkæde Small Danish Hotels.

- Hver en bid i deres restaurant signalerer, at der er kælet for detaljerne, uden at det bliver overaffekteret. Det er solidt kokkehåndværk, som løfter de traditionelle klassikere til nye højder. Kombineret med den stemning, som familien Otte og hele personalet formår at skabe, er det opskriften på en anbefalelsesværdig gæsteoplevelse, fortæller Finn Kræfting, der er administrerende direktør i Small Danish Hotels, i en pressemeddelelse.



Vinderen af prisen kåres på baggrund af bedømmelser fra gæster, der i løbet af 2023 har tilbragt en nat på en af kædens hoteller.