Gammel Opel solgt for 50.000 kroner over mindsteprisen

Søndag blev den 28 år gamle Opel solgt til højestbydende hos Auktionshuset Sønderjylland.

Bilen blev solgt for 99.500 kroner.

- Det er en Opel Omega fra årgang 1996, som har en 2,5 turbo diesel motor lavet af BMW, fortalte Pia Dyring Lassen, der er indehaver og direktør i det sønderjyske auktionshus ved auktionens start den 14. december sidste år.



Det meste af de 27 år har den stået i en opvarmet hal. Ellers kendte man ikke meget til forhistorien. Men det forlyder, at en bilforhandler gav den som betaling for noget arbejde til en håndværker tilbage i 1996, og at den derefter blev stillet i en hal hos håndværkeren.



Pia Dyrring Lassen havde derfor store forhåbninger til, at den gamle, tyske bil ville gå til en god pris. Både på grund af den særlige BMW-motor, og fordi den kun har kørt 69 kilometer på 27 år.



Den gamle blå bil blev sat til salg med en mindstepris på 50.000 kroner.