Den danske skoproducent Ecco blev på årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine udsat for hærværk ved virksomhedens kontor i udkanten af Tønder. Under Eccos logo på en stor sten var der malet et hvidt "Z" med graffiti, men det er slet ikke første gang, at Ecco oplever den slags hærværk. I 1998 skete noget lignende, da Ecco skulle præsentere en ny skulptur af Peter Brandes.