Det er et uheld med to implicerede personbiler, der siden formiddagstimerne lørdag har holdt vejen spærret, og det fortsætter den med at være ud på eftermiddagen.

De første meldinger lød, at man ville genåbne vejen omkring klokken 12, men nu lyder meldingerne fra Vejdirektoratets Trafikinfo, at det tidligst bliver omkring 15:30.