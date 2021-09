Kæmpe møntfund i Sønderjylland

Karlen fandt de første

Det første fund på marken blev gjort i 1985 af en karl, der fandt to store sølvmønter. Senere fandt museumsfolk, karlen og gårdejeren tilsammen 329 mønter.



Men var det hele skatten? Nej, tænkte de to detektorførere Emile Steenbergen og Thomas Christensen, og derfor gik de i foråret 2020 ud for at lede videre, og i løbet af få dage fandt de så mange flere mønter, at der nu er tale om det største møntfund fra den tid.

Nu bliver de sendt til Nationalmuseet, hvor de skal vurderes, og hvor det bestemmes, hvilken danefædusør, der skal udbetales til de to detektorførere.