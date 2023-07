Mand bruger et år på at arrangere rekordtræf for en bestemt type autocampere på Rømø

Det har taget det meste af formiddagen at få bakset de mange biler på plads, så de danner fredssymbolet.

- Vi ville sætte et tegn for fred og imod krig. Mange mennesker nyder bare, at de har penge og fritid, men tænker ikke på, at der er krig. Krigen i Ukraine er selvfølgelig et emne, men der er også krig mange andre steder i verden, fortæller Thomas Steitz.

Thomas Steitz og fruen bliver i Danmark til på lørdag, hvor turen går tilbage til Lübeck. Men de kommer tilbage næste år.

- Vi planlægger noget, men ved ikke rigtigt, hvad eller hvor endnu, fortæller Thomas Steitz.