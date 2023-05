Miljøminister tester havskum og soppesøer for PFAS

Ingen risiko ved at bade i havet

Det sker, efter at Miljøstyrelsen og kommunerne i sommeren 2022 undersøgte for PFAS i badevand, soppesøer og havskum ved en række danske kyster fordelt i hele landet.

- Badesæsonen står for døren, og danskerne skal være trygge ved at gå på stranden. De tests, vi nu har sat i gang langs kysterne i Danmark, skal give os viden, så myndighederne kan vejlede badegæsterne, hvis der er PFAS over grænseværdierne, siger miljøminister Magnus Heunicke i pressemeddelelse. Han understreger også, at der lige nu ikke er en risiko ved at bade i havet.



Ved Henne Strand blev der efter prøvetagning i sommeren 2022 fundet PFAS over grænseværdien i to skimmeprøver – det øverste lag af vandet. Den gang frarådede Styrelsen for Patientsikkerhed af forsigtighedshensyn at bade i soppesøerne i området.