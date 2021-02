Nu kan de ældre igen få besøg af familie og venner: Færre restriktioner på plejecentre

Med kun to personer registreret smittet med covid-19 i Tønder Kommune går det den rigtige vej med smittetallet. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt, at besøgsrestriktionerne på plejecentrene i kommunen kan ophæves med øjeblikkelig virkning.

Det betyder, at de ældre på plejecentrene kan få besøg, når det foregår efter de almindelige covid-19 retningslinjer.

En besked der vakte lykke

På Lindevang Plejecenter i Løgumkloster fortæller leder, Marianne Giebner, at det har vakt stor glæde hos beboerne, at de nu må få besøg af andre end den nærmeste familie:

- En af beboerne blev oldemor i december, og hun sagde til mig i går, at hun simpelthen er så lykkelig for, at hun også kan se det nye oldebarn og andre end den allernærmeste familie.

Sprit og mundbind ikke gemt væk

På plejecentrene gælder de samme regler som ude i samfundet, så man må ikke forsamles mere end fem ad gangen, man skal fortsat bruge mundbind og sprit og i det hele taget overholde de almindelige hygiejneregler, fortæller Marianne Giebner:

- Ikke al personale er vaccineret endnu, så vi skal stadig passe på hinanden.

Siden november sidste år har restriktionerne for besøg på plejecentrene været ekstra stramme, så beboerne kun har måttet få besøg af tre faste familiemedlemmer og højst to ad gangen.