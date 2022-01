Ny strikkefestival i Tøndermarsken med store planer

- Planen er, at vi laver mellem fire og seks workshops dagligt i de tre dage, festivalen varer. Derudover vil der også være flere foredrag og mindre 'talks', strikkecaféer samt boder og stande, hvor der vil være salg af garn og strikketilbehør.

Ambitionerne er store

Festivalen afholdes blandt andet på de to gamle marskgårde i kommunen - Klægager i Ballum og Kiers Gaard i Højer. Desuden er Schweizerhalle i Tønder base for aftenunderholdning med blandt andet Læke Bagger og Christine Feldthaus og Mens vi Strikker, som de tre skuespillere Ditte Hansen, Christiane Gjellerup Koch og Trine Gadeberg står bag.



- Vi glæder os meget til at vise hele kommunen frem og inddrage flere smukke steder fra vores unikke område i festivalen. Målet er at gøre noget på den her strikkefestival, der er så megafedt, at folk har lyst til at komme igen, forklarer Kirsten von Wildenradt.

Ideen til strikkefestivalen, Masker i Marsken, kom ifølge formanden under en mindfulness-ferie på Kreta i 2020, hvor hun og nogle veninder deltog. Her var strikketøjet en del af afslapningen, og samtidig var Fanø Strikkefestival lukket på grund af coronapandemien. En festival både Kirsten von Wildenradt og nogle af de andre kvinder gerne ville have deltaget i, men måtte opgive på grund af coronanedlukningen