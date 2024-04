Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

Politiet havde fået anmeldelser om manden, som skabte utryghed ved at gå rundt med et våben politiet oprindeligt formodede, var en riffel. Det viste sig dog at være et lovligt luftgevær.

Den 52-årige mand er fra lokalområdet og blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.