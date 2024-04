Politikere varmer op til EP-valg med lune hveder

Selvom Danmarksdemokraternes partileder Inger Støjberg og partileder Pia Olsen Dyhr fra SF befinder sig på hver sin politiske fløj, har de alligevel indbudt til fælles politisk kaffesnak i aften.

Det foregår på Agerskov Kro, og med sig har de begge partiers respektive spidskandidater til Europaparlamentsvalget, der finder sted den 6.-9. juni.

Det skal blandt andet handle om landdistriktspolitik og sammenhængskraft, samt om problematikkerne i forhold til klimatiltag.

- Klimaforandringerne er åbenlyse nu og det viser med al tydelighed, at vi både skal have fart på den grønne omstilling, og på at finde løsninger på problemer, som klimaforandringerne giver os allerede nu. Det skal EU bidrage til, så vi kan finde fælles løsninger på tværs af grænserne i Europa, siger SFs spidskandidat Kira Marie Peter-Hansen.