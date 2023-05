Sønderjyllands største middelalderborg graves ud

Det er lykkedes dem at rykke lidt ved historiefortællingen, da de mener at kunne konstatere, at området for den nu fjernede borg har været brugt i renæssancen og ikke kun til landbrugsjord.

Et eksempel på, at de sidste par års udgravninger har båret frugt.

- Man troede borgen var bare en stor borg, hvor Ribepisben kunne have sine skatte, men nej det har været et magtcentrum, siger Rainer Atzbach, der er lektor ved Aarhus Universitet og leder udgravningen.

Borgen kaldes Borg Brink og ligger ved Østerende Ballum. Den blev først genfundet i 1992 af Museum Sønderjylland, siden den i 1562 blev revet ned.