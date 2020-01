Tønder-virksomheder: Avisrobotter ødelægger det for os

Otto Lück, der er læge i Møgeltønder, skrev sidste år til JydskeVestkystens ledelse for at gøre opmærksom på problemet med robotartikler. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Robotterne sidder på JydskeVestkysten, og her står de for at lave korte artikler om lokale virksomheders regnskaber.

Robotten er en computer, der finder virksomhedernes regnskaber på nettet og sætter ord på og selv laver en artikel.

Problemet med robotterne er, at de ikke tager en telefon og ringer til virksomhederne for at høre, hvad der ligger bag regnskaberne.

- Vi får ikke en chance for at kommentere på regnskaberne, og der kan være mange gode årsager til, at man i 2019 har lavet et dårligere årsregnskab end i 2018 - for eksempel et generationsskifte, fortæller Otto Lück, der er læge i Møgeltønder.

Ikke fair for de lokale virksomheder

Sidste år i juli fik frustrationen Otto Lyck til tasterne. Han kontaktede JydskeVestkystens ledelse for at gøre opmærksom på problemet.

- Jeg synes ikke, det er fair over for de små og mellemstore virksomheder her i området at tale dem ned i stedet for at tale dem op. Det er svært nok i forvejen, siger Otto Lück.

Almindelige mennesker, der ikke er vant til at se og tolke regnskaber, går jo med en halv vind, når de læser de her autogenerede nyheder. Bo Kjellkvist, formand, Tønder Erhvervsråd

Han er ikke den eneste, der er i oprør i Tønder. Også erhvervsrådet er gået ind i sagen.

- Almindelige mennesker, der ikke er vant til at se og tolke regnskaber, går jo med en halv vind, når de læser de her autogenerede nyheder, siger Bo Kjellkvist, der er formand for Tønder Erhvervsråd.

Om robotartikler: Artiklerne, som det hele drejer sig om, er lavet på baggrunde af offentligt tilgængelige tal, som virksomhederne hvert år indberetter til erhvervs- og selskabsstyrelsen. Siden maj sidste år har de robotartiklerne om regnskaber været en del af JydskeVestkysten.

Vigtig del af avisens formidling

På JydskeVestkysten er det journalister med stor erfaring og viden om erhvervslivet, der har programmeret robotten, så den gerne skulle få de rigtige oplysninger ud af regnskaberne.

- Når vi bringer regnskaberne, så skriver vi også, at virksomhederne er velkomne til at kontakte os, hvis de har nogle historier, som de gerne vil fortælle os, siger Mads Sandemann, chefredaktør på JydskeVestkysten.

Trods kritikken fra blandt andre Otto Lück og Bo Kjellkvist mener han, at robotartiklerne er en vigtig del af avisens nyhedsformidling.

- Vi vil gerne dække vores lokalområder så stærkt som overhovedet muligt, og det gælder især erhvervsområdet, så vi gør bestemt ikke det her, for at tale vores område ned, forklarer chefredaktøren.

I JydskeVestkystens artikler online vil det snart være muligt at se de egentlige regnskaber, når man læser en robotartikel om netop en virksomheds regnskab.