En ny type planter skal mindske landbrugets klimabelastning

Klimaforandringerne giver mindre optimale betingelser for dyrkning af afgrøder, og det betyder, at landbruget står over for store udfordringer i fremtiden.

Samtidig vil man gerne have mere biodiversitet, mere skov og generelt mere natur, hvilket i sidste ende giver mindre plads til landbrugsjord.

- Men vi vil stadig også gerne have noget at spise, pointerer Birger Eriksen, direktør ved Sejet Planteforædling, der ligger i et idyllisk område få hundrede meter fra Horsens Fjord.



Her forsøger Birger Eriksen sammen med sine kollegaer at udvikle nye klimaeffektive planter.

For det bliver der brug for, når vi skal have mindre landbrugsjord, mens klodens befolkningstal og behovet for mad er stigende, samtidig med at vejret hele tiden bliver mere ekstremt.

Der bliver simpelthen brug for afgrøder, som er bedre til at stå imod over for sygdomme, har stærkere strå til at modstå kraftig regn og et styrket rodnet, som kan modstå tørkeperioder.