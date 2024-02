Risiko for storm ved Vestkysten

En atmosfærisk bombe er et lavtryk, der udvikles eksplosivt med et trykfald i lavtrykscenteret på mindst 24 hPa over 24 timer.

I sådan et tilfælde taler man om en 'klasse 1 Bergeron'.

Er trykfaldet endnu voldsommere med mere end 48 hPa over 24 timer taler man om en 'klasse 2 Bergeron'.

Navnet kommer efter den svenske meteorolog Tor Bergeron (1891-1977), der var en af 'grundlæggerne' af nutidens moderne meteorologi.