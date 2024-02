Han blev udsat for grov mobning - stort skifte gav ham selvtillid

En ny start

Nicklas Steffensen har gået på efterskolen på Hjarnø i godt halvandet år nu. Og for ham har det taget tid at åbne op for lærerne og de andre unge. At turde tro på, at de andre ville ham det godt, og at der var plads til ham.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været hårdt også her. Det har taget tid. Men efterhånden blev jeg tryg nok til at jeg begyndte at tale rigtigt med de andre. Jeg har aldrig prøvet at have venner på den måde, og jeg føler, jeg har rykket mig så meget, siger han.