Oversvømmet med colibakterier: - Jeg var grædefærdig

Møbler ødelagt

I hans eget hus er det tydeligt at se, at den ubudne gæst er trukket ind. Flere træmøbler viser klare og bulende tegn på, at der er trukket fugt ind.

- Man kan begynde at græde, men det hjælper mig ikke. Men jeg bliver ked af det - og jeg er jo ikke den eneste - fordi jeg kan se, at møbler bliver ødelagt.

- Man kan se, at spånplademøbler, jamen ...

Willy May-Olsen stopper op og sukker dybt. Der er ikke meget håb tilbage.

Haveforeningen Enghave ligger et udsat sted for oversvømmelser, viser et kort, der kan simulere vejrhændelser. For lige præcis i haveforeningens område vil vandet komme op i i forbindelse med eksempelvis 20-årshændelser i vandløbene.