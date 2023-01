Test af solkur: Spray gemte på ubehagelig overraskelse

Solarium, selvbruner og spraytan. Jagten på en solbrun sommerkulør får mennesker til at gå alternative veje, når solen ikke skinner.

Og for nogle er den rette kulør så vigtig, at de er villige til at eksperimentere med såkaldt medicinsk solkur, selvom det frarådes af myndighederne.

- Du aner ikke, hvad der er i, hvem der har fremstillet det eller under hvilke hygiejniske forhold. Solkur er ikke et godkendt lægemiddel, så lad være med at tage det, siger enhedschef i lægemiddelstyrelsen Jeanne Majland.

Ifølge styrelsen kan solkur give ubehagelige bivirkninger som træthed, kvalme, hovedpine, nedsat appetit, psykiske symptomer, ændret sexlyst og modermærkedannelse og modermærkekræft.

Solkur eller Melanotan II, som det syntetiske stof hedder, er ulovligt at sælge i Danmark. Brugerne køber det derfor på nettet, som TV2 ØSTJYLLAND fortalte søndag.

Men når præparatet købes på det sorte marked, er det uden for myndighedernes kontrol, og derfor løber brugerne endnu en risiko.

- Det er lægemidler, hvor det viser sig, at de ved måden, de er fremstillet på, er tilsat, hvad der nu lige var ved hånden. Det kan være kemikalier, som ikke er beregnet til lægemidler, så man aner ikke, hvad der er i, siger Jeanne Majland.