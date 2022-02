21-årig fra Vejle frygtes druknet

- Det er den stærkeste hypotese, vi arbejder med, siger Sune Myrup og forklarer:

- Vi har fundet noget i vores efterforskning, der peger på, at han er blevet set nede ved havneområdet som det sidste.

- Derfor afsøger de nu et stort område fra Limfjordsbroen ud mod Hals i østlig retning. Og bliver de ikke færdige, før mørket får fat i aften, fortsætter de med samme styrke i morgen.

- Det gør vi, fordi vi gerne vil have det endeligt be- eller afkræftet, om han er faldet i vandet og druknet.

Vidner opfordres til at give lyd

Den 21-årige Oliver Ibæk Lund forsvandt efter en bytur i den nordjyske by natten til fredag.

Og Nordjyllands Politi vil stadig meget gerne høre fra vidner, der mener at have set den unge mand - eller mener at vide noget om hans forsvinden. Det kan ske på telefon 114.

Samtidig beder de om ro til den store eftersøgning af havnen.

- Der kommer til at ske en del dernede i dag. Men jeg vil gerne appellere til at give mandskabet arbejdsro, siger vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Oliver er 21 år gammel og beskrives som almindelig af bygning med mørkt kort hår. Derudover bærer han briller.

Da han forsvandt, bar han en mørk uldfrakke, brune sko og lyseblå jeans.

Ung kvinde også forsvundet

Oliver Ibæk Lund er ikke det eneste unge menneske, der savnes efter en bytur i weekenden.

Også den 22-årige Mia Skadhauge Stevn er forsvundet og eftersøges af politiet.

De frygter, at hun er blevet udsat for en forbrydelse.