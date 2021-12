Et britisk skib skiftede pludselig kurs i Østersøen. Det blev skæbnesvangert

Anholdt

Tirsdag eftermiddag, omkring et døgn senere, oplyser den svenske kystvagt, Kustbevakningen, ifølge flere svenske medier, at netop de to frihedsberøvede er blevet anholdt.

Den britiske mand er mistænkt for uagtsomt manddrab, grov uagtsomhed i sejladsen og for at være påvirket af alkohol. Den kroatiske mand er mistænkt for spritsejlads.

Ifølge anklager Tomas Olvmyr var det den britiske mand, der havde vagten på det engelske fartøj, da ulykken skete.

- Den ene person er den, som havde vagten på tidspunktet for ulykken, mens den anden person udførte arbejdsrelaterede opgaver og mistænkes for at have været beruset, siger anklageren til SVT.