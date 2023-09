Flertal i Folketinget åbner for køb af flere F-35-kampfly

De nye meldinger vækker også begejstring hos Det Konservative Folkeparti.

Allerede i 2016 gav de konservative udtryk for, at Danmark burde anskaffe mere end de 27 hypermoderne kampfly.

- Så jeg er glad for, at der er andre, som lyder til at være enige i den holdning, vi har haft hele vejen igennem, sagde forsvarsordfører Rasmus Jarlov torsdag aften til TV 2.

Forsvaret ønsker sig flere

Forsvaret har længe ment, at der blev bestilt for få af de nye F-35-fly.

I februar fremgik det af et lækket notat, at Forsvaret ønskede sig yderligere otte-ti kampfly.

- Hvis vi skal have et slagkraftigt luftvåben, der kan sendes ud i internationale operationer, er vi nødt til at have flere kampfly, sagde forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen dengang til TV 2.