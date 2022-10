Forening fandt to bomber på dansk mark – vejer 500 kilo hver

- Den første bombe var jo gået af, men der var mere metal nedenunder, og der var så en intakt bombe, der har hængt oppe under flyveren. Så stoppede vi der, fortæller formanden.



Endnu en bombe blev fundet

Nogle meter derfra havde andre medlemmer af foreningen imens gravet videre. Men pludselig måtte de også stoppe arbejdet.

- De kunne ligesom genkende den her runde overfalde, som de her bomber har, siger Bjørn Allerelli Andersen.

Foreningen, der har til formål at oprette et mindecenter for de 12 allierede bombefly, som under Anden Verdenskrig styrtede ned på og omkring Als, stod nu med intet mindre end to intakte bomber på hænderne.