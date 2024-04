Hun blev dræbt, da hun ville hente sine ting efter skilsmissen, men kunne drabet være undgået?

To gange oplevede Søren Just sin far så truende, at han sendte sin familie ud af huset, så de kunne sove et andet sted. Så sad han vågen hele natten med en kniv, hvis hans far skulle komme.

- På et tidspunkt ringede han til min kone og sagde, at det, at vi havde taget Elin fra ham, var det samme, som hvis han tog vores lille datter fra os, siger Søren Just.

Peter Møller Justs søster, Hanne Møller, husker en dag, hun tog ud til sin bror. Her fortalte han, at han havde skrevet et selvmordsbrev.

Hanne ringede efterfølgende til politiet for at få vejledning. Selvom hun ikke var meget for det, fortalte politiet, at de ville tage ud til Peter Møller Just for at fjerne hans våben. Hanne var bange for, hvor vred det ville gøre ham.