Mor til forsvunden 21-årig kommer med appel til borgere i Aalborg

Derfor beder hun nu indbyggerne i Aalborg om at tjekke deres overvågning igennem fra natten til fredag for at se, om de har fanget Oliver Ibæk Lund på et af deres overvågningskameraer.

- Folk skal særligt være opmærksomme på tidsrummet mellem klokken 01.00 om natten og tre til fire timer frem, siger hun.

- Henvend jer, hvis I ser ham

Bente Lund beskriver sin søn som 176 centimeter høj med brunt kort hår og mørke briller. Sidst han blev set, havde han sort uldfrakke, brune støvler og lyse cowboybukser på.

Særligt cowboybukserne skal man være opmærksom på, siger Bente Lund, da hun har observeret, at der ikke er så mange unge mænd, der går rundt med lyse cowboybukser.

Hun fortæller desuden, at hendes søn er en rolig ung mand, og at man ikke skal være bange for at tage kontakt til ham, hvis man tror, at man ser ham.

- Jeg vil gerne sende en klar appel om, at folk skal henvende sig til Oliver og spørge, om det er ham, hvis de spotter en, der ligner ham, siger Bente Lund.

Bor i Østre Havnegade

Sidst Bente Lund talte med sin søn var torsdag. Hun skrev til ham og bad ham om at ringe, men Oliver Ibæk Lund skrev tilbage, at han var ude med nogle venner, og om han kunne ringe tilbage dagen efter. Det var sidste gang, Bente Lund hørte fra ham.

Hans venner tog afsked med ham omkring klokken 01.00 om natten ved Toldbod Plads.

Oliver Ibæk Lund bor i Østre Havnegade. Derfor beder Bente Lund borgere i dette område om at tjekke deres overvågningskameraer for at se, om han eksempelvis har passeret deres hoveddør eller søgt ly i en gård.

Men den vestlige del af Aalborg samt midtbyen kunne også være oplagte steder, hvor Oliver Ibæk Lund kunnet være gået hen efter byturen, fortæller hans mor.