Opfordring efter pres på testcentre - kun to grupper bør få PCR-test

- Og det gælder særligt i den nuværende situation, hvor der er pres på i forhold til at få en PCR-test.



Sådan lyder det fra Lisbet Zilmer-Johns, som er direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, til sundhedsministeriets pressemøde fredag.

Hun forklarer, at man i øjeblikket oplever for lang ventetid nogle steder i landet, men at regionerne ligeledes arbejder på at bringe ventetiderne på PCR-test ned.



Risiko for, at folk ikke lader sig teste

De lange ventetider kan være problematiske, mener Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet

- Det er klart, at hvis folk føler, der ikke er kapacitet nok, kan vi risikere, at nogle afstår fra at lade sig teste. Det ville jo være uheldigt, siger han.

- Så det er klart, at man hele tiden skal følge med i, hvad ventetiderne er, og sikre sig, at de er indenfor det acceptable, siger Allan Randrup Thomsen.



Regeringens målsætning udfordret

De lange ventetider strider imod regeringens målsætning om, at 80 procent af alle borgere skal have adgang til en covid-19-test inden for 24 timer.

Af Testcenter Danmarks seneste opgørelse over vente- og svartider fremgår det, at dette tal seks ud af syv dage var lavere end 80 procent.

Over de seneste uger er testkapaciteten sat op fra 100.000 til snart 370.000 daglige test. Samtidig er der også sket en fordobling i antallet af teststeder, hvor der nu som minimum er et PCR- og et hurtigteststed i hver kommune.



- Vi følger hele tiden udviklingen i behovet for test, og vi har stadigvæk mulighed for at øge testudbuddet yderligere. Så når vi er færdig med den her opskalering til 370.000, så vil vi igen se på, om der er behov for at komme højere op, siger Lisbet Zilmer-Johns, direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, til pressemødet fredag.