Riis er færdig med cykelsporten – i dag fylder han rundt

- Golf er jo egentlig en underlig sport. Men jeg er meget fascineret af de bedste i verdens evne til at holde et ekstremt fokus.

- Skiskydning er fascinerende på grund af kombinationen af, at du skal være fysisk stærk, have god balance og en stærk mentalitet.

- Jeg ser fodbold, fordi jeg synes, at det er en fed sport. Det er nemt at gå til, fordi det er rimelig tilgængeligt, og jeg kan lide at observere mekanismerne.

Bjarne Riis meddeler hurtigt, at han kunne have set sig selv i samtlige af de ovennævnte sportsgrene.

Kunne du være blevet god til en af dem?

- Dem alle sammen.

Jeg griner. Det gør Bjarne Riis ikke. For han mener det.

- Det ved jeg bare, indleder han og uddyber:

- Alt hvad jeg havde stillet op i, som havde fanget min interesse og min passion, var jeg blevet god til. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om.

- Jeg tror, det handler om, at jeg har det rigtige mindset til at gøre det, den rigtige indstilling og viljen til at gøre det, som jeg er passioneret for. Det kan man komme langt med, siger Bjarne Riis.

Teamet er altafgørende

Som samtalen skrider frem, begynder brikkerne at falde på plads; hvorfor Bjarne Riis mon taler med store bogstaver og interesserer sig så meget for vigtigheden af at bygge et godt team op.

Svaret synes at handle om mere end erfaring fra cykelsporten og jagten på bestyrelsesposter. For det er også et billede på hans egen kamp med sindet.

Præcist hvor mange år, det egentlig har været, har han mistet overblikket over. Det er også ligegyldigt. Han ved bare, at det var en kamp i mange år, og at det har sat sig og for ham understreget vigtigheden af netop at være et team.