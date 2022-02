Sønderjyde er første dansker til at krydse Atlanterhavet alene i robåd

Lørdag har danske Lasse Wulff Hansen som den første dansker nogensinde roet over Atlanterhavet helt alene.

Den danske familiefar stævnede 12. december ud fra den spanske ø La Gomera som en ud af fire single-roere i løbet Talisker Whiskey Atlantic Challenge.

Nu, 55 dage senere og med 5000 tilbagelagte kilometer, er han kommet i mål på den caribiske ø Antigua og er dermed blevet kåret til vinderen af Talisker Whiskey Atlantic Challenge i single-disciplinen.

Det er tredje gang, Lasse Wulff Hansen gennemfører løbet, men de foregående gange har han roet med henholdsvis én og tre andre deltagere.

- Jeg har ingen ord. De to forrige ture er intet sammenlignet med det her. Jeg er bare forbløffet og meget overvældet over modtagelsen, siger Lasse Wulff Hansen i et interview, efter han er kommet i mål.