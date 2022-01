Spionchef har siddet fængslet i hemmelighed

Hemmelig sag

Præcis hvad, Lars Findsen nu er sigtet for at skulle have gjort, står ikke klart, da han er fængslet bag dobbeltlukkede døre, og sigtelsen mod ham er afsagt i et lukket retsmøde.

Men sideløbende med, at han 9. december 2021 blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, udsendte Politiets Efterretningstjeneste en usædvanlig pressemeddelelse.

Heraf fremgår det, at i alt fire nuværende eller tidligere medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste blev anholdt dagen forinden sigtet for blandt andet brud på Straffelovens paragraf 109 om at lække oplysninger fra efterretningstjenesterne, hvilket kan give op til 12 års fængsel.

Det fremgår ikke, om de påståede læk skal være sket til fremmede magter, danske medier eller noget helt tredje - ejheller om de fire anholdelser relaterer sig til samme sag om videregivelse af fortrolige oplysninger.

9. december blev tre mænd blev fremstillet i hver deres grundlovsforhør - heraf blev to varetægtsfængslet og én løsladt. Politiet løslod selv den ene af de fængslede efter otte dage, mens Lars Findsen frivilligt lod sin varetægtsfængsling forlænge frem til 10. januar.

Ny drejning i sagen

TV 2 har fået indsigt i retsbogen fra Lars Findsens grundlovsforhør, men da langt det meste af retsmødet foregik bag lukkede døre, består det meste af retsbogen af blanke sider.

Dog fremgår det, at statens forhold til fremmede magter eller særlige hensyn til disse magter gjorde, at retten valgte at afholde retsmødet i hemmelighed - samt at varetægtsfængslingen blev anset som nødvendig for at forhindre, at Lars Findsen på fri fod ville kunne vanskeliggøre efterforskningen af sagen, navnlig ved at fjerne spor eller ved at advare eller påvirke andre.

Sagen tog imidlertid endnu en drejning få dage efter anholdelserne og den hemmelige fængsling af Lars Findsen, da en særlig kommission nedsat på baggrund af tilsynet TET's kritiske vurdering af Forsvarets Efterretningstjeneste frikendte efterretningstjenesten for væsentlige dele af den rejste kritik.