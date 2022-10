Sydjyder vinder Lego Masters

De to mænd vandt et stort Lego-trofæ – selvfølgelig bygget i Lego – og derudover æren at blive bygget som små Lego-figurer og udstillet i Legoland.

Trofæet har Jakob Grøhn Damgaard og Rasmus Klint Wolf aftalt må gå på tur i en deleordning.

- Lige nu er det pakket ned i en flyttekasse hos Rasmus, så jeg forventer snart at skulle have det hjem til mig selv. Nu må det snart være min tur, siger Jakob Grøhn Damgaard grinende.

Et job hos Lego

For Jakob Grøhn Damgaard har det ikke tidligere været en drøm at arbejde for Lego-koncernen, men efter sin deltagelse i 'Lego Masters' og sin og Rasmus' succes, så er han ikke længere afvisende.

Jakob Grøhn Damgaard læser til daglig kognitiv videnskab på Aarhus Universitet, så det er inden for det fag, han kan se sig selv hos Lego.

- Jeg har helt klart fået øjnene op for, at Lego vil være en fed arbejdsplads også inden for mit felt, så jeg vil sige, at jeg godt kunne finde på at arbejde i den retning, siger han afsluttende.