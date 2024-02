Sydslesvigsk X Factor-deltager måtte google Simon Kvamm - så fik hun en overraskelse

- Der fandt jeg så ud af, at han har været forsanger i Nephew. Vi har endda spillet både ’Amsterdam’ og ’Hjertestarter’ i mit orkester, men jeg vidste slet ikke, at det var Simons sange, siger Helene Frank.

- Måske har det været en fordel for mig, fordi jeg ikke er blevet starstruck over at sidde over for Simon Kvamm, som mange andre måske er blevet.

- Jeg har nemmere kunnet tage imod hans råd og være i det, fordi jeg bare har lært ham at kende som et helt almindeligt menneske, der bare er superdygtig og motiveret.



Hende fra 'Rita'

Helene Frank ”har selvfølgelig set ’X Factor’ nogle gange”, siger hun med et smil. Så havde hun fået Thomas Blachman som mentor, kunne hun godt være blevet starstruck.