Værnepligtige kæmper med "groteske" forhold på kaserner

I løbet af årets første 10 måneder har Forsvaret fået 32 påbud og 10 såkaldte strakspåbud om uforsvarlige arbejdsforhold, der skal bringes i orden.

Det viser et dokument fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som TV 2 har fået indsigt i.

Værnepligtsrådet har skrevet et notat til forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) med en klage over indkvarteringsforholdene på kaserner over hele landet. I Varde beretter de om svampelignende vækst i soverum og badeværelser.

Ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen er der penge på vej. I alt 300 millioner kroner til næste år og derefter 200 millioner kroner om året til såkaldt kritisk nybyg, vedligeholdelse og drift.



”… håndtering af et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb ved Forsvarets bygninger kan igangsættes fra 2024 og frem, herunder også vedligehold af indkvartering til værnepligtige,” skriver ministeren til TV 2.