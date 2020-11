- Vi vidste, at Janus ville være afhængig af os resten af livet. Vores håb var og er, at vores to raske børn vil få et nært forhold og have hinanden at støtte sig til, siger Joan.



Det var Sidsel, som gav Joan en seddel med ønsket om at komme på McDonalds. Det var der, det gik op for Joan, at Janus’ krævende omsorg var på bekostning af resten af familien. Rasmus og Sidsel endte oftest med at stå sidst i rækken til forældrenes opmærksomhed.

Joan måtte gøre noget.