Flere kvinder bliver udvalgsformænd: - Vi tager de bedst kvalificerede

Derudover bliver Poul Burgaard fra Venstre udvalgsformand for det nye råd for klima og erhvervsfremme.

Ifølge den kommende Venstre-borgmester i kommunen, Mads Sørensen, er der en god grund til, at kvinderne er blevet formand.

- Vi skeler ikke til køn i Varde Kommune, men tager de bedst kvalificerede, siger han.

Et stærkt signal

Én af de kvinder, som i det nye år skal være udvalgsformand, er Sandie Eis Ravn fra Socialdemokratiet.

Hun fortæller, at det i princippet bør være lige meget, om det er en kvinde eller en mand, men at man bør vælge den bedste.

- At der er fire kvinder som formand kommer til at give os nogle andre blikke og vinkler på forskellige ting, for det er det, som de forskellige køn kan. Derudover er det et stærkt signal for Varde Kommune at sende, at man godt kan stille et godt hold med fire kvinder som formand, siger hun.

Det er også en ting, som A. C. Hoxer Nielsen (A) er enig i.

- Vi kan hver især byde ind med noget forskelligt, men vi formår stadigvæk at lave politik sammen. Vi har nogle gode kvalifikationer, og vi kan hver især bidrage med noget forskelligt, siger hun.