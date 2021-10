Hun skiftede side i 11. time og snuppede borgmesterposten selv

- De troede ikke på, at jeg kunne løfte opgaven som borgmester, og helt åbenlyst gav de udtryk for, at de ville gøre livet svært for mig, siger Sofie Valbjørn.



Ifølge hende arbejdede hun intenst de første seks måneder på at samle byrådet igen, da røgen fra kommunalvalget havde lagt sig. Hun drømte om at forene partierne, og hendes vision var at lave politik tæt på borgerne på øen.

Men sårene efter valget var for dybe.

- Det lykkedes ikke. Jeg har været utrolig tålmodig og accepteret, at processerne tog længere tid, fordi der var brug for tryghed og tillid. Men efter to år kunne jeg ikke vente længere. Jeg havde en forpligtelse over for Fanøs borgere og blev nødt til at skabe resultater, erkender hun.