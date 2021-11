Politiker fik fire personlige stemmer: - Det er helt vildt

Antallet af personlige stemmer er nu talt op i alle TV SYDs kommuner.

Dermed kan vi nu kåre kommunalvalgets største vindere - og de største "tabere".

Det virker måske lidt mærkeligt, men faktisk tænker mange af de, der ligger lavest på listen over personlige stemmer ikke, at de har tabt noget som helst.

En af dem er Leif Jørgensen, der er kandidat for Socialistisk Folkeparti i Fredericia og fik fire personlige stemmer. Han fortæller selv, at han er opstillet på, hvad han kalder for "Pyntelisten".

- Jeg er stillet op for at støtte Socialistisk Folkeparti. Jeg har været ude og dele flyers ud og været med til valgdebatter men ikke for mig selv, siger han.

Og han ser absolut ikke sig selv, som en taber til kommunalvalget. Nærmest tværtimod.

- Jeg synes, det er helt vildt, at der er fire, der har stemt på mig. Jeg er overhovedet ikke skuffet, jeg havde kun regnet med én stemme, siger han.