Vraget borgmester nægter at give op - peger nu på en helt tredje person

Ny borgmester: - Det handler ikke om rød eller blå blok

Den kommende borgmester, Jan Riber Jakobsen, mener modsat, at han faktisk lytter til vælgerne.

Det understreger han over for TV SYD søndag.

- Det handler om politikken, der skal føres. Vi er enige om, at vi skal arbejde for alle borgerne i Aabenraa. Det handler ikke om rød eller blå blok, og vi bliver ikke spændt for en vogn, som det påstås, mener Jan Riber Jakobsen.

Han anerkender, at der er borgerligt flertal i kommunen, og at hans parti gik til valg på en borgerlig borgmester.

- Døren er åben

Men han definerer et bredt samarbejde anderledes end Thomas Andresen.

- Valget havde det overordnede tema, om man ville det brede samarbejde eller ej. Det står vi på mål for, siger Jan Riber Jakobsen, der godt kan se, at et flertal på 16-15 i byrådet matematisk set ikke er et flertal i sig selv.

- Men fem af de partier, der kom ind i byrådet, vil det brede samarbejde. Og de repræsenterer 60 procent af vælgerne. Vi kigger ikke på de personlige stemmetal, for det er ikke et borgmestervalg. Vi læser helt tydeligt, at vælgerne peger på det brede samarbejde, siger Jan Riber Jakobsen.

Venstre har ikke været inviteret til konstitueringsforhandlinger, men det betyder ikke, at Venstre og Thomas Andresen ikke er velkommen nu.

- Vi har inviteret Venstre, men endnu ikke fået tilbagemelding på, om de vil være med. Døren er åben, og de må gerne tiltræde konstitueringen, siger Jan Riber Jakobsen.

TV SYD er i gang med at indhente kommentarer fra Thomas Andresen og Erwin Andresen.