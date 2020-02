Årets fodbolddommer er fra Varde

Jørgen Daugbjerg Burchardt (i midten) ses her, da han dømte superligaopgøret mellem Silkeborg IF og AaB søndag den 16. februar. Foto: Ernst van Norde, Ritzau Scanpix

Superligadommeren Jørgen Daugbjerg Burchardt har nu sine kollegers ord for, at han er Danmarks bedste fodbolddommer i 2019.

Han har fået sin dommeropdragelse i Sydvestjysk Fodbolddommerklub, hvor han som 15-årig var en del af et kuld på ti unge fodboldkammerater i Bramming, der besluttede at tage dommerkort i ungdomsskolen.

Jørgen Daugbjerg Nielsen har været divisionsdommer siden 2008. hvor han var en enkelt sæson i 2. division, inden han året efter blev rykket op i 1. division og i sommeren 2014 avancerede til Superligaen. I 2015 blev han international dommer.

- Jeg er hønestolt over at være udpeget som årets dommer af mine kolleger, siger en glad Jørgen Daugbjerg Burchardt til TV SYD.

Han er i realiteten fodbolddommer på fuld tid, da han har sagt sit job op for at koncentrere sig om at nå længst muligt som dommer.

Han rykkede i sommer op fra kategori tre til to som FIFA-dommer.

- Det betyder, at jeg har to år til udvikle mig og rykke et trin længere op i det internationale hieraki - og det giver jeg nu sammen med Superligaen al min tid med min kones accept, siger Jørgen Daugbjerg Burchardt.

Han finder dog også tid til at være fodboldtræner for to af sine tre små børns hold i Varde.

Som årets dommer afløser han Jens Maae, der iøvrigt er en anden de ti unge, der i sin tid tog dommer-eksamen i Bramming.

Jørgen Daugbjerg Burchardt fik beskeden om kåringen på en utradtionel måde, da han lørdag sammen med en række dommerkolleger trænede i brugen af VAR, der til efterårssæsonen indføres i Superligaen - se det her: