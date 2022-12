Allan skulle have betalt stort scootergebyr - men slap for det efter fokus

”Som også oplyst på telefon har du ikke længere skyld til DFIM – din sag er lukket her hos DFIM”.

Sådan skrev garantifonden DFIM torsdag til Allan Pedersen fra Varde, og dermed forsvandt en stor byrde fra hans skuldre. Han har været i Fogedretten med et krav om 201.500 kroner, fordi hans gamle scooter ikke var forsikret.

- Jeg forsøgte at tegne forsikring på den nye scooter online, men det kunne jeg ikke. Så jeg ringede til DFIM og fik et chok. De fortalte, at jeg skyldte 190.000 kroner for dagsgebyrer på den gamle scooter, og at jeg ikke kunne forsikre et nyt køretøj, før gælden var betalt, siger Allan Pedersen til TV SYD.