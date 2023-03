Projektet hedder Mod på Matematik, og bag det står Det Boligsociale Team i Varde.

Det skriver JydskeVestkysten.

Avisen skriver, at eleverne vil få 56 kroner for hvert matematikmodul. Dem er der i alt 21 af, og gennemfører børnene dem, så kan de få over 1000 kroner i lommepenge.