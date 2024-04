Dreng følte sig forfulgt af bil - men årsagen var udramatisk

Anmelderen fulgte derfor efter den pågældende bil, men der viste sig at være en helt naturlig årsag.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Anmeldelsen kom mandag eftermiddag, hvor politiet modtog et billede af bilen, der skulle have fulgt efter drengen.

Dog viste efterforskningen, at den bil, som drengen mødte, blev kørt af en medarbejder i en virksomhed, som netop havde et ærinde på stedet, og bilens atypiske kørselsmønster skyldtes, at medarbejderen ikke kunne finde det præcise sted, han søgte.