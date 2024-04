Fællesskab om bittesmå mursten hjalp Tage i sorgen

Enkemænd er sårbare

I modsætning til kvinder, har ældre mænd typisk deres kone som den eneste fortrolige og er derfor i risiko for at blive ensomme.

- Når mænd mister deres koner, så er der rigtig mange af dem, som slet ikke har nogen at tale med. Så det er rigtig sårbart for mænd, siger Svend Aage Madsen, formand i Forum for Mænds Sundhed.

Derfor er fællesskaber blandt enkemænd afgørende for trivslen og livsglæden. Men mændene finder sjældent hinanden på egen hånd.

- Der er nogen, der skal komme med initiativet. Det kan være samfundet, men i høj grad også civilsamfundet, for det er vigtigt for mange mænd, at de har et sted, hvor de kan komme og lave nogle ting med hænderne. Det er det, som binder dem sammen, siger Svend Aage Madsen.

Vi vil gerne have kvinder

Tonen er bramfri. Vi er tydeligvis blandt mænd her. Men det er også tydeligt, at stemningen er god. Her er der langt fra drilleriet til mobning.

- Jo, tonen er frisk, men ikke mere end alle kan være med, siger Jørgen Jensen.

Her er ingen kvinder. Men de vil meget gerne byde dem indenfor. Gerne to kvinder.

- Måske vil det være bedst med to veninder, så de kan støtte hinanden lidt, siger den tidligere landmand Jørgen Jensen.