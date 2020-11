Minkavler flytter produktionen til Grækenland

Fra Outrup i Varde til Grækenland

Mink-eventyret fortsætte for Flemming Madsen. Helt bestemt på grænsen mellem det nordvestlige Grækenland og Albanien hvor han igen skal have en minkproduktion.

I en årrække har han solgt avlsdyr til minkfarme i Europa. En del af dem er solgt til en farm i Grækenland, som Flemming Madsen og konen Wendy Madsen har et godt forhold til.

Det betyder, at de kan købe nogle af avlsdyrene tilbage og dermed starte en produktion i Sydeuropa. I første omgang flytter de dog ikke selv til Grækenland.

- Det bliver på en anden måde, end vi er vant til. Vi vil være dernede i perioder, hvor der er spidsbelastning. Så må vi tage bestik af, om vi ønsker at fortsætte på den måde, fortæller han.

I det daglige skal de godt 10.000 mink passes af græske medarbejdere. Området, hvor farmen ligger, er i samme område, som de fleste andre græske minkgårde. De er fulde af forhåbning for projektet, men de forventer også at møde anden virkelighed.

- Jeg tror ikke, det bliver på samme måde dernede, som vi kender det fra Danmark. Herhjemme har vi været meget skarpe på dyrevelfærd, forskning og meget andet. Det er dyrt at producere i Danmark, men vi har været dygtige og kunne få det til at løbe rundt. Det bliver svært at føre videre, fortæller han.

I hans pelseri på gården Naabjerg står de nu rengjorte maskiner. De blev købt for kun få år siden. Drømmen er, at de kan komme til at køre igen.

- Vi går måske med et lille håb om, at vi kan begynde med mink herhjemme igen, men vi skal også til at være realistiske. Det kommer sandsynligvis ikke til at ske. Der vil ikke være nok udbytte i de avlsdyr, vi kan få tilbage. Derudover er hele infrastrukturen omkring mink heller ikke den samme, fortæller Flemming Madsen.