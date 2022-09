Politi efterlyser video af to drenge fra legeplads

Syd- og Sønderjyllands Politi forsøger igen at efterlyse to yngre drenge i forbindelse med et overgreb mod en mindreårig dreng søndag eftermiddag den 28. august på legepladsen ved SFO´en Lærkely i Ølgod.



Den ene beskrives som en dreng med lys hud og mørkt hår med sort T-shirt, sorte shorts og et løbehjul. Den anden dreng var lidt højere, mørk i huden med sort hår og lidt krøller. Også han havde sorte shorts på. Drengene skønnes til at være mellem 10 og 17 år, men kan være ældre.https://www.tvsyd.dk/varde/politiet-soeger-vidner-til-sag-om-seksuelt-overgreb-paa-legeplads.