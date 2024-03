Særlige "valgplakater" pryder gadebilledet i vestjysk kommune

Plakaterne er nemlig resultatet af et kunstprojekt, som seks elever fra 7. til 9. klasse på forskellige skoler i Varde Kommune, har arbejdet med.

- Vi vil gerne lave lidt sjov og ballade, og projektet er tænkt som en overraskelse for borgerne i området. De må meget gerne studse over, hvad de skal stemme om, inden de opdager, at det er kunst. Men det er samtidigt en måde at vise omverdenen, hvad vores unge mennesker er i stand til at skabe, siger Kate Skjerning, der er underviser for de seks elever på Musik & Billedskolen i Varde.

Opsætningen af plakaterne er godkendt af Varde Kommune, og de tages ned i weekenden den 13. og 14. april.