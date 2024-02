Sydvestjysk kommune vil opfylde regeringens mål

I alt blev der søgt om tilskud til 14 nye realiseringsprojekter og 41 nye forundersøgelser for i alt 411,7 millioner kroner.



Lavbundsjorden står for halvdelen af landbrugets samlede CO2-udledning, og derfor vil regeringen udtage lavbundsjord til genopretning af vådområder.

Nøglen til succes findes i lokalt samarbejde

Mange af udtagningsprojekterne i Varde Kommune sker på baggrund af henvendelser fra lodsejere, der gerne vil udlægge dele af deres jord til udtagningsprojekter eller blive klogere på mulighederne herfor.

- Vi skal lytte til hinanden, og derfor lytter vi til landmændenes idéer. For det er gennem dialogen, at vi finder ud af, at vi har de samme ønsker for fremtidens grønne omstilling, siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Fælles for projekterne i kommunen er, at de bliver til gennem et samarbejde mellem de lokale lodsejere, kommunen og landbrugsorganisationerne.