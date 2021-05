Han arvede en plasticpose af sin morfar - nu udkommer bog om modstandsmanden, som ville dø for sit land

Klar til at dø for fædrelandet

Som modstandsmand vidste man under 2. verdenskrig godt, at det var med livet som indsats. Ifølge tal fra Frihedsmuseet døde 861 frihedskæmpere, som de også hed, i løbet af den fem år lange tyske besættelse af Danmark. 101 af dem blev henrettet, mens 260 døde i koncentrationslejre.

Gert Blædel var godt klar over, at blev han taget af tyskerne, risikerede han at blive slået ihjel. Det skete for fire af hans kammerater. To blev skudt ved Ryvangen i København, og to døde i koncentrationslejr.

Bogens budskab skal findes i Gert Blædels indstilling til at være modstandsmand.

- Han var klar til at dø for det, han troede på, konstaterer barnebarnet om sin morfar.

- Budskabet er, at man skal stå op for det, man tror på. Selv i en absurd situation hvor folk bliver mishandlet og slået ihjel alene på baggrund af en overbevisning om, at jøder er noget forkert noget.