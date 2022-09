Gram er det dyreste sted at have fjernvarme i TV SYDs sendeområde. Her stiger prisen på varme med 25 procent.



Det betyder, at prisen for at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter næste år ender på 27.911 kroner for et år. Til sammenligning koster det 11.994 kroner i Brørup. Årsagen til den lave pris i Brørup skal findes i kedlerne, som laver træflis om til varme, mens de i Gram bruger gas og solfangere.