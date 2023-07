Mand forsvandt i 36 timer - sådan forløb eftersøgningen time for time

Mens eftermiddagen går på hæld, er Jette Hagelskær ved at gøre sig klar til endnu en forestilling med Jels Vikingespil, hvortil hun i 46 år har bygget kulisser, lavet rekvisitter og syet dragter.

Hun er født og opvokset i Jels og kender hver eneste smutvej i byen og stort set alle i telefonbogen. Derfor tøver hun ikke med at snøre sine travesko, da hun læser på Facebook, at en mand har været forsvundet i hendes by i næsten et døgn. For måske hun kender en sti eller en smøge, hvor ingen andre endnu har tænkt på at lede.

Hun begynder bag kirkegården og går ned langs åen. I udkanten af byen krydser hun Koldingvej, for hun har læst i et kommentarspor på Facebook, at Knud er blevet set herude ved T-krydset til Jels Skovvej.