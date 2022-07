Ny udstilling viser Danmarks mørke fortid

En øjenåbner for danskerne

Udstillingen har ifølge museumsinspektøren også til formål, at agere som øjenåbner for danskerne, der tror, at Danmark altid har været rosenrødt.

- Jeg håber, at folk måske får øjnene op for, at Danmark ikke har været det paradis og eventyrland, som alle altid går rundt og tror. Vi har en ret grum fortid, som vi glemmer, når vi praler med, hvor herlige og lykkelige vi er i Danmark. Vi har baseret vores rigdom på menneskehandel, krig og grimme ting, fortæller han.

Slavelænken er ifølge museumsinspektøren med til at sætte perspektiv på Danmarks historie og udfordre vores tidligere forståelse af fortiden.

- Danmark har virkelig en ret grum historie for slavehandel, og nu trækker vi den bare meget længere tilbage til den reelle forståelse, som vi har med handlen af mennesker. Vi skal lade være med at sætte os på en piedestal, og det er klogt at kigge sig tilbage for at få den selvindsigt, der gør, at man gider at opføre sig ordentligt, siger han.