Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Brandvæsnet fik hurtigt ilden under kontrol, og den første melding lød på, at der kunne være tale om brand i et ventilationsanlæg.



Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de efterforsker brandårsagen nærmere.

Da der fortsat er gang i efterforskningen, kan politiet endnu ikke oplyse yderligere om brandårsagen.